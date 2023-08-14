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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشرف على السد التنزاني يكشف تفاصيل بدء الملء الأول

سد تنزانيا
سد تنزانيا

كشف المهندس أيمن عطية مدير مشروع سد تنزانيا السابق وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمشرف على المشروع، تفاصيل الانتهاء من الملء الأول لسد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الشركة ما زالت مشرفة على عمليات تشغيل السد حتى الآن، وما حدث يمنح الدولة المصرية ثقة كبيرة أمام الجانب التنزاني والأفارقة.

وشدد على أن هناك تأكيدات من الحكومة باللالتزام بالجودة والتوقيتات الخاصة بالمشروع، وعملية الملء، مشيرًا إلى أنه جاري أعمال تركيب التوربينات على قدم وساق.

وأوضح أن مصر انضمت لنادي الكبار في صناعة السدود، وهي صناعة دقيقة جديدة، وحققنا نجاح كبير، وبالفعل مصر في مصاف الدول الكبري في تنفيذ مشروعات السدود، والمقاولون العرب أحد اذرع الدولة المصرية، ونحمد الله على ما حدث.

وواصل:" الدولة التنزانية تدعوا التحالف للمشاركة في مشروعات سدود أخرى، والعمل والمشاركة وبالفعل استطعنا منافسة أباطرة السدود العالميين".

وشدد على أن مصر ملزمة بالمواصفات الفنية والقياسية وتسليم السد في 2024، وخاصة بع تنفيذ الملء الأول للسد في تنزانيا، مضيفًا:"وصلنا للهدف المطلوب، بمشاركة شباب المهندسين، ونجحنا في التقديرات المرجوة".

وذكر أنه ‎تم تخزين المياه عند منسوب 164 مترا فوق سطح البحر خلال موسم الأمطار و النسبة الأعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 مترا، فيما يتوقع أن يفتتح العام القادم 2024.

الاعلامي عمرو خليل الدولة التنزانية الدولة المصرية المقاولون العرب برنامج من مصر سد جوليوس نيريري في تنزانيا مشروع سد تنزانيا

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