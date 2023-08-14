الدقهلية .. ضبط 2400 عبوة عصير منتهى الصلاحية في حملة تموينية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين حملة تموينية وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية ، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية ، أحمد العيسوى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركزى شربين وبلقاس وأسفرت عن محضرين ضبط سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على ٥٥٠٠٠ علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كذلك محضر ضبط ٢٤٠٠ عبوة عصير منتهى الصلاحية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وفى سياق متصل تم تحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم عرض المحاضر على النيابة العامة .

تأتى هذة الحملة ضمن جهود مديرية تموين الدقهلية لمراقبة وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية بجودة عالية وتعكس التحركات الرقابية والتزامها بمكافحة التلاعب والاحتكار والمخالفات التى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين.

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