التعليم العالي: 2703 طلاب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الأولى من التنسيق.. فيديو

كشف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي مصير 2703 طالب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الاولى من التنسيق، قائلا: أن الوزارة تواجه سنويا عدد من الطلاب يطلق عليهم مستنزفي الرغبات، وهم من لم يقدموا في التنسيق ولم يسجلوا رغباتهم، لافتا إلي أن الفرصة متاحة أمامهم في المرحلة التانية من التنسيق.

أوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين أن بعض هؤلاء الطلاب بيكون قدم على منح مبكرة في الجامعات الخاصة والاهليه، وهذه المنح كاملة، ومخصصة لاوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين والذي تجاوز مجموعهم 90%، وكذلك طلاب الثانوية العامة والحكومية الذين بينطبق عليه شرط المنحة، وفي هذه الحالة بيحصل الطالب على جواب رسمي من الجامعة المقدم فيها مما يجعله لا يقدم في التنسيق الحكومي.

وعن فتح الجامعات الخاصة والاهلية للتنسيق مع تنسيق المرحلة الاولى، أكد عبدالغفار أن هذا ليس التحاق رسمي وانما يطلق عليه تسجيل مبكر لافتا إلي أنه نظام موجود، فالجامعات الخاصة تفتح ابواب التسجيل المبكر ليس فقط في فترة الثانوية وانما لطلبة الشهادات المعادلة العربية والاجنبي.

وأكد أن موعد تقليل الاغتراب ، بعد انتهاء المرحلة التانية في التنسيق الحكومي واعلان نتيجة المرحلة التانية، بعدها يعلن مكتب التنسيق رسميا عن فتح باب تقليل الاغتراب ، من خلال موقع التنسيق الالكتروني حيث يسجل الطال رغبته ، في الانتقال من الجامعة التي سجل بها الي المحافظة التي حصل منها على الثانوية العامة، قائلا ليس بالضرورة قبول كل الطلبات ولكن تحدد وفقا للكثافة والعدد المتاح في الجامعة التي ستستقبل الطالب وجرى العرف على ان النسبة تقليل الاغتراب لا تزيد عن 10%.