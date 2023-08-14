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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي: استقبال مليون طالب جامعي هذا العام .. فيديو

عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حرصهم خلال مؤتمر اليوم نشر كافة الأماكن الشاغرة على مستوى كل الجامعات حتى يتعرف الطلاب على الفرص المتاحة بكل الشعب في المرحلة الثانية، قائلا: "لدينا أماكن شاغرة في كليات متعددة في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية".

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وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن أعداد طلاب الثانوية العامة مرتفعة هذا العام ويقتربون من استقبال مليون طالب جامعي خلال هذا العام، مؤكدا أن الرقم قياسي والدولة كانت لها نظرة بعيدة لهذه الأعداد.

وتابع: "الدولة نظرتها كانت بعيدة المدى في هذا الموضوع وخصصت ميزانية ضخمة لإنشاء جامعات حكومية وأهلية وتشجيع القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة على التعليم الجامعي، ولدينا 4 جامعات حكومية جديدة و16 جامعة أهلية بالإضافة الى جامعات خاصة وفي حرص على الجودة في الجامعات ويكون الخريج مؤهل".

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