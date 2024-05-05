منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد

تشهد الشوارع والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد حالة من السيولة المرورية نظرًا للإجازة الرسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاعي العام والخاص والمدارس والجامعات، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشرح اللواء احمد هشام الخبير المروري حالة الطرق والمحاور الهامة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وقال إنها تشهد هدوءًا تاماً على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات علي مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري، وذلك لمتابعة الحالة المرورية ذهابا وايابا خلال ذهاب المواطنين إلي المحافظات الأخري موطنهم الأصلي لقضاء إجازة عيد القيامة.

و تم تعزيز الطرق السريعة بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية والدفع الرباعي والرادارات للتأكد من التزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور.

اللواء احمد هشام الخبير المروري

وأضاف هشام أنه تم تعزيز محيط الكنائس الكبري بخدمات مرورية مكثفة سواء الطرق المؤدية إليها أو حول الأسوار بوضع حرم أمني لمنع الانتظار نهائيا سواء صف اول او ثان بجوارها، وإرشاد قائدي السيارات إلي ساحات الانتظار البديلة، وأبرزها كنيسة العاصمة الإدارية، وكنيسة العذراء بشارع الدكتور محمد يوسف بمدينة نصر، والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، والكنيسة المارونية بالجيزة.

وقال الخبير المروري انه من المتوقع ظهور بعض الكثافات المتحركة بعد الظهيرة بأماكن المتنزهات خاصة المطلة علي المسطحات المائية، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة والشبورة الترابية لذلك تنتشر الخدمات والمتابعة الامنية على مدار اليوم خاصة امام المتنزهات والمنشآت ودور العبادة المسيحية لحين انتهاء احتفالات الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد.