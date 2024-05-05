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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأسترالية تق.تل متطرفا شنّ هجوما بسـ.كين

صدى البلد

أعلنت الشرطة الأسترالية، أن متطرفًا يبلغ 16 عاما قُتل بأيدي أفرادها بعدما أصاب شخصا في هجوم بسكين في غرب البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك للصحافة إن المراهق المسلح بسكين "اندفع" نحو عناصر الشرطة وأطلق عليه شرطي النار فأرداه قتيلا.

وأضاف كوك: "ثمة مؤشرات إلى أنه أصبح متطرفا عبر الإنترنت. لكني أريد أن أطمئن الجمهور، في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف بمفرده".

وتلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر السبت من شخص يحذر من أنه سيرتكب "أعمال عنف" لكن دون ذكر اسمه أو مكانه، حسبما قال مفوض شرطة الولاية كول بلانش.

وفي غضون دقائق، نبهت مكالمة طوارئ أخرى الشرطة إلى أن شخصا "ذكرا يحمل سكينا كان يركض حول موقف سيارات" في ويليتون، وهي ضاحية جنوبية في بيرث.

ووفق قائد الشرطة، فإن صور كاميرا الشرطة أظهرت أن المراهق رفض مطالب الضباط بأن يضع السكين أرضًا.

واستخدم عناصر الشرطة مسدسي صعق كهربائي لكن "كليهما لم يكن لهما التأثير الكامل المطلوب"، على قوله.

ولفت مسؤول الشرطة إلى أن المراهق "واصل التقدم نحو عنصر أطلق رصاصة واحدة وأصابه بجروح قاتلة".

وأشار الى أن المراهق توفي بالمستشفى في وقت لاحق.

الشرطة الأسترالية استراليا هجوم سكين متطرف

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