سجل الان … اخطاء يجب تجنبها خلال كتابة الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ ، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .



رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

و يتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



خطوات التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات تنسيق الكليات ٢٠٢٣

