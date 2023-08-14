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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سجل الان … اخطاء يجب تجنبها خلال كتابة الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  ، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .


رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

و يتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


خطوات التسجيل  بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات تنسيق الكليات ٢٠٢٣ 
 

  • عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.
  • اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.
  • اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.
  • اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.
  • عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.
  • التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.
انطلاق تنسيق المرحلة الثانية Jobs Education تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ رابط تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الإلكتروني

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