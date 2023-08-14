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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صخرة المقاولون.. عمر فايد ينتقل لـ فنربخشة التركي| خاص

عمر فايد
عمر فايد

كشف مصدر داخل نادي فنربخشة التركي، اليوم الاثنين، عن إنهاء النادي ضم عمر فايد، مدافع فريق المقاولون العرب بشكل رسمي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "أتممنا الاتفاق مع نادي المقاولون العرب بشكل نهائي على ضم عمر فايد".

وأضاف: "عمر فايد في الطائرة الآن، قادمًا إلى النادي للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي".


واختتم: "هناك اتجاه داخل نادي فنربخشة أن يتم إعارة عمر فايد إلى أحد الفرق في تركيا لاكتساب الخبرات".

عمر فايد صخرة المقاولون العرب 


ويُعد عمر فايد، أحد اللاعبين الشباب البارزين بقوة في فريق المقاولون العرب، والذي قدم موسم مميز مع ذئاب الجبل الموسم الماضي، وكان محط أنظار الفرق الكبرى أبرزها الأهلي والزمالك.

عمر فايد فنربخشة التركي فنربخشة المقاولون العرب فايد

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