النادي الأهلي يوجه رسالة لـ محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

نشر الإعلامي إبراهيم فايق رساله النادي الأهلي ل محمد شريف بعد تعاقده مع الخليج السعودي.

و كتب إبراهيم فايق : رسمــــا - النادي الأهلي يعلن انتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي:-

"شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية .

وأعلن نادي الخليج السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

ورحب نادي الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا رامـيني بسـحر عينـيك الاتنـين ‏ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ ‏«مـحمد شـريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

وانتقل شريف إلى الخليج مقابل مليون ونصف المليون دولار.