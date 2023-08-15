بعد تجنيسه.. باتريك يوسف يكشف ذكرياته في مصر ويعلن عن فريقه المفضل

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن ذكرياته في مصر خلال السنوات الماضية وعن ناديه المفضل.



وقال باتريك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النادي الأهلي هو فريقي المفضل في مصر".



وتابع "والدتي كانت تحضر لي قميص الأهلي دومًا في كل أجازة لي في مصر، قمصان الأهلي التي أملكها بدون ارقام".



واضاف "كنت احضر إلى مصر مع والدتي واخوتي كثيرًا، كنت اقضي اجازتي في البحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة".



واختتم باتريك تصريحاته "كان لي ذكريات طفولة جميلة، اخر مرة كنت متواجد كنت في ثانوية عامة، وحضرت مؤخرًا ولكني وجدت الأمور مختلفة للأفضل وكأنني لم أحضر إلى مصر من قبل".