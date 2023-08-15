اليابان تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي.. وتحذر: ضعف الاستهلاك مصدر قلق

أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 6.0٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق ، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من التوسع بقيادة الطلب الخارجي ، على الرغم من أن التعافي من جائحة COVID-19 ظل هادئًا.

يرجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى زيادة ربع سنوية بنسبة 1.5٪ ، أكبر من تقدير متوسط ​​0.8٪ في استطلاع أجرته رويترز شمل 18 خبيرًا اقتصاديًا.

وحسب القطاعات الفرعية الرئيسية، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي. توسعت الصادرات بنسبة 3.2٪، في حين ظلت النفقات الرأسمالية ثابتة.