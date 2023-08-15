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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف ياباني مذهل.. علاج جديد لإعادة نمو الأسنان التالفة مرة أخرى

بشرى سارة.. علاج
بشرى سارة.. علاج جديد لنمو الأسنان التالفة مرة أخرى

كشف فريق طبي ياباني يقوم بتجربة علمية، لمحاولة اكتشاف علاج جديد للأسنان التالفة لمحاولة إحيائها مرة أخرى، عن دواء جديد يعيد نمو الأسنان التالفة من جديد.

وأوضح الفريق، حسب ما نشرته صحيفة “ماينيتشي شيمبون”، أن هناك محاولات علمية مستمرة لإعادة إحياء الأسنان التالفة مرة أخرى.

وذكر أنه أجرى التجربة على الفئران، لمعرفة مدى فعاليتها، واكتشف الأطباء جسما مضادا قادرا على الحد من نشاط جين يسمى “USAG-1” وهو يقوم بتجديد نمو الأسنان مرة أخرى، وتم تجريب الجسم المضاد على الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، وخطوة العلماء التالية ستكون معرفة ما إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر وفقاً .لمجلة “ساينس آليرت”،

 

وقال الباحثون إن العلاج فعال لدى الفئران، ويمكن أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر.

وأفادوا بأن العقار سيكون جاهزا في عام 2030، ليتم استخدامه أولا على الأطفال والأشخاص الذين فقدوا أسنانهم.

وسيستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، وبعد ذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.

وقال كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو، لصحيفة “ماينيتشي شيمبون”: “إن فكرة زراعة أسنان جديدة  وإعادة نموها مرة أخرى هي حلم كل طبيب أسنان، لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا، كنت واثقا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك”.

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