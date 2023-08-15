تايوان :لا نرى ردا عسكريا صينيا على زيارة نائب الرئيس لأمريكا

قالت وزارة الدفاع التايوانية ، الثلاثاء ، إنها لم تشهد تدريبات واسعة النطاق أو أي إجراء آخر من جانب الجيش الصيني بالقرب من الجزيرة بعد أن أدانت الصين الزيارة القصيرة لنائب رئيس تايوان وليام لاي للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون تايوانيون إن من المرجح أن تبدأ الصين تدريبات عسكرية هذا الأسبوع بالقرب من الجزيرة ، مستخدمة توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لترهيب الناخبين قبل انتخابات العام المقبل وجعلهم 'يخشون الحرب'. لاي يتقدم في استطلاعات الرأي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول النشاط العسكري الصيني ردا على رحلة لاي ، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع سون لي-فانغ ، إن مسؤولية القوات المسلحة هي تتبع أي أنشطة صينية بالقرب من تايوان.

وJ-16D هي نسخة حرب إلكترونية لواحدة من أحدث المقاتلات الصينية.

وشنت بكين عمليات توغل عسكرية شبه يومية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في السنوات الأخيرة سعيًا للضغط على تايبيه لقبول السيادة الصينية.

ومن المقرر أن يعود لاي إلى تايبيه في وقت مبكر من يوم الجمعة ، ويعود عبر سان فرانسيسكو.

وأطلقت الصين الجولة الأخيرة من المناورات الحربية حول تايوان في أبريل ، بعد يوم من عودة الرئيسة تساي إنغ وين من رحلة إلى كاليفورنيا حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وتهدف كل من تايوان والولايات المتحدة إلى أن تكون عمليات التوقف التي يقوم بها لاي في الولايات المتحدة منخفضة قدر الإمكان ، قائلين إن عمليات النقل هذه روتينية. يوم الأحد ، أخبر لاي أنصاره في نيويورك أن تايوان لن تخاف أو تتراجع في مواجهة التهديدات الاستبدادية.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء ، دعا رئيس مجلس الدولة التايواني تشن شين جين الصين إلى الرد الهادئ على زيارات لاي للولايات المتحدة ، قائلا :إن عمليات الانتقال بين الرئاسة ونائب الرئيس مستمرة منذ سنوات عديدة.

وقال تشين "ليست هناك حاجة لأن تنتهز الصين هذه الفرصة للاستفزاز دون سبب".