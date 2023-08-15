الأزهر توضح السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأطفال

قال الشيخ عبد الله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا هم هبة من الله عزل وجل، وتلك الهبة أمانة، مشيرا إلى أنه عندما يتم بناء الأبناء بناء صحيحا، فهم من سيحملون الراية، وبالتالي يتم الإعتماد عليهم فى المستقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن"، أن هناك سلوكيات خاطئة عند التعامل مع الأبناء، أولها مخالفة الفعل للقول، وهو أمر مهم جدا، متابعا: “مثال على ذلك طلب الأباء من الإبن للصلاة وهم لا يفعلون هذا السلوك، وبالتالي سيكون الإبن مجبور منهم".

وتابع: “النبي صلي الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة كان يحمل سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين رأفة بهما وحبا لهما، والدليل إننا ننشئ الأبناء منذ بداية ظهورهم على الدنيا على أن حب الأماكن والعبادة مبني على الإرتباط بها”.