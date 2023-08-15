عالم أزهري: الدولة المصرية نجحت في حصار خطاب الكراهية

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن وزير الأوقاف عقد مؤتمر اليوم بعنوان الدين وصناعة السلام، مضيفا:" الدولة المصرية نجحت نجاحا باهرا في حصار خطاب الكراهية ".

قال إبراهيم رضا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الدولة المصرية استطاعت على مدار 10 سنوات أن تقدم للعالم نموذجا لدولة تقوم على التعددية والتنوع والمشاركة والمواطنة".

وأضاف إبراهيم رضا :" الدولة المصرية بها الأزهر والكنيسة وتؤمن الدولة بحق الدولة المدنية الوطنية الحديثة ".

وتابع إبراهيم رضا :" هناك مشكلة كبيرة بين جماعة الإخوان الإرهابية والأزهر الشريف"، مضيفا:" الأزهر الشريف قوة ناعمة لا يستهان بها محليا وعالميا ".

وأكمل إبراهيم رضا :" الأزهر الشريف هو المؤسسة التي تمثل الدين الإسلامي في كافة أنحاء العالم".