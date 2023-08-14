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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل محاولة اغتياله بسبب قضايا الإخوان

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن محاولات اغتياله أثناء نظر قضايا إرهاب الإخوان لم تزده إلا إصرار على النظر في هذه القضايا.

المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “أنه حدث ذات مرة اكتشفت الحراسة أمام منزلي شخصا يضع كيسا بجوار سيارتي، وسمع صوت مؤقت القنبلة داخل الكيس، كانوا أربعة أفراد وحاولوا الهرب، نجح اثنان منهم في الفرار، بينما اثنان استقلا سيارة أجرة، فسلمهم السائق للأمن".

ولفت المستشار معتز خفاجي، إلى أنه أثناء محاولات الفرار تسببوا في تفجير قنبلتين من ثلاثة، وأفسدت واجهة المنزل تماما، وبعدها بدأت إجراءات تأمينه، وتم نقله إلى مكان آمن تماما حتى يستكمل الحكم في قضايا الإرهاب.

معتز خفاجى الإرهاب الإخوان اكسترا نيو

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