10 أعوام من فضائح قيادات جماعة الإخوان داخل اعتصام رابعة العدوية |تقرير

10 سنوات من الأكاذيب والمعلومات المضللة التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المُسلحين، رغم توثيق الحقائق صوتا وصورة خلال عملية الفض، التي كشفت عن خطة قيادات الجماعة لتحويل الاعتصامين لبؤرة للمتطرفين والإرهابيين.

فض اعتصام رابعة العدوية

محاولات بائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختفة تروج فيها منشورات كاذبة عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

وبدأت قوات الشرطة المصرية في تمام الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحا من 14 أغسطس 2013، بث رسائل للمعتصمين باستخدام مكبرات الصوت، لإخلاء الميدان المحتل منذ ما يزيد عن 45 يوما سبقت يوم الفض، متعهدة بعدم ملاحقة أحد، باستثناء الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار.

وكذلك ناشدت جميع العناصر بالخروج الآمن من طريق النصر باتجاه المنصة، محذّرة من أي أعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض، والذي سيقابل بمنتهى القوة والحزم وفقا لقواعد الدفاع الشرعي عن النفس.

وأكدت قوات الأمن، أنّ مقاومة القوات تعرض حياة المواطنين للخطر والمساءلة القانونية وفق القانون، مؤكدة أنّ عملية الفض مراقبة بشكل كامل، وسيتم رصد كل المخالفين وأي مخالفات ترتكب ضد القوات، كما أنّها عملية تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

كان للقيادة السياسية، الآن وبعد مرور تلك الأعوام، دورا ملحوظا في تحويل الميدان من ساحة خراب إلى تحفة معمارية تضاهي بعض الأماكن الأوروبية.

وعلى مقربة من مسجد رابعة العدوية جرى تشييد أحد كباري مدينة نصر وهو كوبري الشهيد هشام بركات، والذي أنهى مشكلة الزحام في المنطقة، بعد أعوام من التكدس المروري.

جماعة الإخوان الإرهابية

الميدان الشهير تحول إلى محور مروري مهم يخدم مناطق عديدة، فبعد أن كان مصدر خوف للكثيرين، أصبح قبلة لمن أراد دخول مدينة نصر دون عناء المرور.

من جانبه، قال الكاتب والباحث سامح عيد، إنه خلال مناقشته أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وصف الشيخ الشعراوي والشيخ كشك بالنائبين ، ودعي أن أصغر فرد من أفراد الجماعة الإرهابية هو عند الله أفضل من الشيخ الشعراوي لكون الشعراوي من خارج الجماعة الإرهابية.

وأضاف عيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية قال إن مواجهته للشعب بالحجة والبرهان أو بالسيف والطرق الأخرى في حالة اعتراضهم على حكم الجماعة، لافتا إلى أن "كتاب دعاة لا قضاة" لم يدرس في تنظيم الجماعة الإرهابية، وأنهم ادعوا أن الله منحهم الوصاية على العالم والجاهل.

وذكر نص كلام حسن البنا في حديثه الذي قال فيه "إن قيلا لكم أنتم دعاة ثورة، فقولوا نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به، فإن ثرتم علينا ووقفتم في طريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين. وإن قيلا لكم إنكم تستعينون بالأشخاص والهيئات فقولوا: (آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين) (غافر: 84)، فإن لجوا في عدوانهم فقولوا: (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين).

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان كان ينقسم إلى شقين؛ تنظيم خاص أو شعب، مضيفا: «حين عادوا للعمل في السبعينيات، كان الغالب هو تجنيد الأطفال والشباب بصياغة التنظيم الخاص، محب ومؤيد ومنتسب وعامل ونقيب، وهذا الأخير هو تنظيم خاص داخل التنظيم، ويكتبون التقارير في الإخوان، وعلى سبيل المثال وجدي غنيم كان محبا فقط، ولكن الجماعة استغلته».

جرائم الجماعة ضد المصريين

وقال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إن مبنى محافظة الفيوم أعيد تأهيله بعد أحداث شغب الإخوان في 14 أغسطس 2013، بـ27 مليون جنيه، كما أعيد تأهيل فيلا المحافظ بقيمة 3.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن الإخوان ينتقمون من الشعب.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكنائس تاثرت جدًا بسبب أعمال العنف، وأنه ذهب وصور الكنائس التي احترقت وكان هناك 12 كنيسة تم حرقها، مشيرًا إلى أنه زار الكنيسة الرئيسية في الفيوم وكانت من أول الزيارات الرسمية في اليوم الثالث من توليه المنصب.

وتابع أنه أثناء تواجده بالكنيسة سمع أصواتا بالخارج وعندما سأل عرف أنها لبعض المعترضين على تواجده بالكنيسة كأول زيارة رسمية له كمحافظ من باب إثارة الفتنة، وبعد انتهائه من الزيارة قرر الترجل وصلاة العصر بالمسجد وأم المصلين ووقتها نشرت جريدة الأهرام صورة وعلقت عليها: "محافظ الفيوم يزور الكنيسة ويؤم المصلين بالمسجد لقطع المزايدة".