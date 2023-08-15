صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اهتمامها بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بعد ثبوت تميزها وتميز مستوى خريجيها .. بهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات تشرح كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

ما هي مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

ما هي طبيعة مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

تتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.



ما هي المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

الالتحاق بالمعاهد الفنية.

الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.



ما هي المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

كم عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن ؟

يبلغ إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة ،وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة عددها لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

ما هي أحدث بروتوكولات التعاون الخاصة بمدارس للتكنولوجيا التطبيقية ؟

منذ ساعات شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي :

مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف

مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة

ما هي أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر ؟