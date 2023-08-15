عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اهتمامها بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بعد ثبوت تميزها وتميز مستوى خريجيها .. بهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات تشرح كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية  ؟
مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

ما هي مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

ما هي طبيعة مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

تتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.
• العلوم الفنية في مجال التخصص.
• التدريب العملي.


ما هي المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

  • الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
  • الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
  • الالتحاق بالمعاهد الفنية.
  • الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.
     

ما هي المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟

  • الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
  • الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.
  • التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
  • فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
  • مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
  • الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

كم عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن ؟

يبلغ إجمالي  مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن  52 مدرسة  في 14 محافظة ،وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة عددها لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

ما هي أحدث بروتوكولات التعاون الخاصة بمدارس للتكنولوجيا التطبيقية ؟

منذ ساعات شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي :

  • مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف
  • مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة

ما هي أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر ؟

  • تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية
  • توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي
  • إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي
  • إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمي
  • إعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي.. بوتين يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب

صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

العزاء عائلي .. وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

3.7 درجة.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ