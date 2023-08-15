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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة كفرالشيخ: تشكيل لجنة لإعداد قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية،  عن تشكيل لجنة لإعداد قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو.

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وتضم اللجنة الدكتورة أمال حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية. والدكتورة هبة رزق، مديرة إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور أحمد مرعي، مسئول الرعاية بإدارة سيدي سالم الصحية، نيابة عن الدكتور محمد شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم، والدكتور أحمد علي، مدير منشأة التطوير بدمرو، والحاج مسعد، ممثل المشاركة المجتمعية.
 

وتهدف اللجنة إلى إعداد قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين في المنطقة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم  تجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات، كما سيتم توفير الكوادر الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشادت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بجهود اللجنة، مؤكدةً أن افتتاح قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو سيساهم في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في المنطقة.

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