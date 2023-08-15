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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص هاربين من 85 حكما في كفر الشيخ

صدى البلد

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص، هاربين من أحكام قضائية متعددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

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وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، عن ضبط «م.ع» 31 سنة عامل، مقيم بدائرة مركز الحامول ، والمطلوب في 17 حكماً جزئياً، و«خ.م» 48 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز دسوق، والمطلوب في 23 حكماً؛ 20 جزئياً و3 أحكام مستأنفة، و«إ.ع» 55 سنة، فلاح، والمطلوب في 45 حكماً؛ 40 جزئياً، 5 أحكام مستأنفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وإخطار النيابة العامة.

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