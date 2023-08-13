عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 650 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بكفر الشيخ

ضبط لحوم
ضبط لحوم

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم ضبط 650 كيلو لحوم وأسماك متنوعة في عدد من الحملات بعدد من مراكز المحافظة، وجرى التحفظ على المضبوطات، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

اختل توازنه.. إصابة نقاش إثر سقوطه من الطابق الثالث بكفر الشيخ


وأضاف بشار، وتنوعت المضبوطات ما بين لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة لضبط 400 كيلو أسماك مملحة ومثلجة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

 

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ إلى أنه جرى تحرير محاضر بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسماك غير صالحة اسماك مملحة الطب البيطري اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تحرير محاضر جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد الامتحان الشفهي لشهادات القراءات

صحة كفر الشيخ: استمرار اختبارات القبول بمدارس التمريض حتى 3 سبتمبر

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين.. صور

كفر الشيخ.. رفع كميات كبيرة من القمامة خلال حملات نظافة بقرى «بيلا»

«صيف شبابنا».. مسابقة فنية للرسم الفوري بمراكز شباب فوة بكفر الشيخ

«عبد الغفار» رئيساً.. ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بكفر الشيخ

إزالة التعديات بقرية محلة موسى في كفر الشيخ.. صور

نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

للتحنيط أم لتسخير الجن؟.. حكايات مرعبة حول الزئبق الأحمر

موافقة اتحاد الكرة.. أمير هشام يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 14 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

تحذير من علاقة انتشار أسماك القرش بارتفاع درجات الحرارة في هذه الدولة

طريقة عمل كيكة الرواني

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ