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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيول الخير الصيفية تملأ بحيرات سانت كاترين

بحيرة جبلية بسانت
بحيرة جبلية بسانت كاترين

ملأت سيول وأمطار الخير التي سقطت علي سانت كاترين أمس، الاثنين، البحيرات والسدود وشكلت أودية وسط الجبال وسط فرحة كبيرة من أهالي سانت كاترين.

وقال المهندس أشرف النمر، مدير مركز بحوث الموارد المائية بجنوب سيناء، إن البحيرات الجبلية بسانت كاترين والبالغ عددها 241 بحيرة جبلية امتلأت أمس من السيول الصيفية.

وأضاف أن هذه البحيرات والسدود كانت مشروعا كبيرا بإشراف الموارد المائية نجح في توفير مياه الشرب لسكان سانت كاترين.

وأوضح النمر أن هذه البحيرات لاقت ترحيبا وقت إنشائها وصنفت من أنجح المشاريع بسانت كاترين من مشايخ وعواقل بدو سانت كاترين. 

وتعرضت مدينة سانت كاترين لأول مرة لسقوط أمطار وسيول خلال شهر أغسطس في "عز الحر" والموجه شديدة الحرارة.

وقد عمت الفرحة أبناء البادية في الوديان الجبلية، وخرج السكان يحتفلون بسقوط الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية.

وقال الشاب محمد فتيح إن أمطار الصيف لها فرحة كبيرة في قلوب أبناء البادية لأنها تروي مزارعهم وتملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان.

وأوضح الشاب محمد حسن، الدليل البدوي بسانت كاترين، أنه عندما تسقط الأمطار يعم الخير في كل مكان وتنتعش الحياة البرية.

من جانبه، أكد أشرف النمر، مدير مركز بحوث الموارد المائية، أن السيول سوف تؤدي لملء الخزانات والسدود، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار والسيول بسبب الموجة الحارة وتكثيف مياه البحر على قمم الجبال.

وشهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أمس الاثنين، أمطارا صيفية وسيولا متوسطة في "عز الحر" وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة لتقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

وقد عمت الفرحة سكان وديان سانت كاترين والوديان التابعة لها، خاصة منطقة الطرفة وفيران، واعتبر السكان هذه الأمطار أمطار الخير.

وقال على عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس المدينة، في تصريح له، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة، خاصة أن السحب ما زالت تعطي سماء المدينة.

وأكد أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال إن جميع الطرق التي تربط المدينة بجميع مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجر غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.

 

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بحيرات سدود سانت كاترين السيول جنوب سيناء

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