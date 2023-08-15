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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبعة جرحى بحادثة في مدينة ملاهي "يوروبا -بارك" بألمانيا.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة سبعة أشخاص معظمهم بجروح طفيفة خلال استعراض في مدينة ملاهي "أوروبا -بارك" الأكبر في ألمانيا، والواقعة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقالت الشرطة في بيانها إن قرابة الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها، مُشيرةً إلى إصابة خمسة أشخاص من فنانين وزائرين بالحادثة.

وتابعت أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لمراقبة حالاتهم، وتم فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وفي 19 يونيو، اندلع حريق في مدينة الملاهي نفسها؛ بسبب ما رُجح أنها مشكلة تقنية، وتعيّن بسبب ذلك إجلاء 25 ألف شخص من المكان.

وافتُتحت "يوروبا -بارك" الواقعة على مسافة وسطى بين فرايبورج إم بريسجاو الألمانية وستراسبورج الفرنسية سنة 1975.

ويُشير مالكو هذه المدينة الترفيهية إلى أنّ نحو ستة ملايين شخص يزورونها سنويًا، ما يجعلها إحدى مدن الملاهي الرئيسية في أوروبا.

المانيا أوروبا -بارك القاهرة الإخبارية توك شو صدى البلد

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