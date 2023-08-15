اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، والذي يقدمه موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر، في حالة من عدم الاستقرار بالايام الماضية، اذا وصل اليوم الذهب عيار 24 بيع 2,554 شراء 2,577 جنيه، والذي سجل أمس عيار 24 الي بيع 2,566 شراء 2,589 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,554 شراء 2,577 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,341 شراء 2,362 جنيه.

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,916 شراء 1,933 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,490 شراء 1,503 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,277 شراء 1,289 جنيه.

الاونصة بيع 79,438 شراء 80,149 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,880 شراء 18,040 جنيه.

الكيلو بيع 2,554,286 شراء 2,577,143 جنيه.

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 جنيه.

عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 جنيه.

الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120 جنيه.

الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 جنيه.



سعر الذهب أول امس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,709جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,483 جنيه.

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,370جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,031 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,580 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,354 جنيه.

الاونصة بيع 76,559 شراء 76,701 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,232 شراء 17,264 جنيه.

الكيلو بيع 2,461,714 شراء 2,466,286 جنيه.

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.