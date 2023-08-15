اشتر الشبكة بسرعة.. انهيار يضرب أسعار الذهب |وعيار 21 يفقد 115 جنيها

تشهد أسعار الذهب حالة انخفاض كبيرة علي مستوي جميع الأعيرة وخاصة عيار 21 فقد سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2265 جنيها بعد أن وصل الأحد الماضي إلي 2,380 جنيها .

أسعار الذهب اليوم



وتعد أسعار الذهب ذات بأهمية لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن ملاذ آمن ووسيلة تحوط يتجها الكثير من الناس كما يحظي الذهب باهتمام المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بعد آخر ارتفاع سجله، أمس، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بنحو 115 جنيها.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589

عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373

عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265

عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941

عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510

عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294

الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505

الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120

الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلى المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 أسابيع وذلك نتيجة ارتفاع الدولار وعوائد السندات قبل محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذى يصدر هذا الأسبوع والذي قد يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

وبلغت أسعار الذهب الفورية 1910 دولارات للأونصة للتداول عند 1912 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليمثل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1912 دولار للأوقية، ويأتي هذا بعد ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 102.830 نقطة.

وكانت قد أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، وذلك بعد التباطؤ الذي أظهرته المؤشرات من قبل ليساعد هذا في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

كما أظهرت بيانات في الولايات المتحدة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% خلال يوليو على أساس شهري، ليتجاوز التوقعات عند نموه بنسبة 0.2%، ويعد المؤشر مرتفعًا بنسبة 0.8% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعدما ارتفع 0.2% في يونيو.