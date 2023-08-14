وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار ومحليا.

مازالت تشهد أسعار الدولار استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.



وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.





والاسبوع الماضي أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي سجل 34.٨٨ مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.



ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.



كما قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعه الشهر الحالى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

.لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو