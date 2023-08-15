خالد رضا رئيسًا للغرفة التجارية بالبحر الأحمر

عقد مجلس إدارة غرفة البحر الأحمر التجارية جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة من بين أعضاء المجلس، وترأس جلسة الإجراءات أكبر الأعضاء سنا، خالد محمد محمود عبدالجليل، وسكرتارية عضو المجلس صالح جمال صالح حفنى على، أصغر الأعضاء سنا.

وأسفرت الجلسة عن توافق الآراء بين جميع أعضاء المجلس الجديد على تسمية رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية خالد رضا عبدالجليل لدورة ثانية على التوالى مدتها ٤ سنوات قادمة بالتزكية.

واحتفظ على يوسف حمدان وشهرته على حمدان بمقعد نائب أول رئيس الغرفة، واختيار علاء حسن عمر على كنائب ثانى لغرفة البحر الأحمر التجارية دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧، وحصل ياسر سيد أحمد عبدالإمام عضو جديد (مقاولات) على منصب سكرتير عام الغرفة لمدة ٤ أعوام قادمة، واحتفظ انطونيوس صلاح محروس بمنصب أمين صندوق غرفة البحر الأحمر التجارية، وتجدد حصول صالح جمال صالح حفنى بمنصب أمين صندوق مساعد الغرفة.

وانتهت جلسة الإجراءات في غرفة البحر الأحمر التجارية على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديدة لمدة ٤ أغوام قادمة وهم عبدالحميد محمد على أحمد وشهرته عبدالحميد سرحان، وخالد سليمان خليل محمد، وأحمد أبو الحسن هلال حسن ومحمد محمد قاسم توفيق، وحسام حسن عاشور وشهرته حسام عاشور، والدكتور أحمد محمد رفعت محمود حسن (صيدلية)، وإيرينى وصفى عبدالسيد عبدالملا، وصباح إبراهيم السيد.