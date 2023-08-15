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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم لمواجهة الهجرة غير النظامية

صدى البلد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع 4 عقود جديدة بين في إطار الزيارة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم برئاسة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن اتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبى.

وقام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والقائمة على تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مجال تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بالمحافظة خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم من خلال هذه المشروعات توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأضاف الأنصاري، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال جهاز تنمية المشروعات بإجمالى قدره 149 مليون جنيه أتاحت 2.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة موضحا أن جهود المحافظة مستمرة لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن اجمالى تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة ورياض الأطفال ومحو الأمية بالإضافة إلى مشروع خاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير، في مركز أطسا وهو أحد المراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف رحمي أنه يتم تنفيذ المشروعات من خلال الجمعيات الأهلية المهتمة بالتنمية المجتمعية والتي يتعاون معها الجهاز وفقا لعدد من المعايير منها الخبرة الجيدة والقدرة على إدارة المشروعات بنجاح لضمان تحقيق النتائج المستهدفة من تنفيذ هذه المشروعات للعمل على تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل أو التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات صغيرة جديدة.  وأكد رحمي على أن العقد الخاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير يهدف إلى مساعدة الشباب فى العثور على فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم التدريب بنجاح وذلك في المصانع والشركات المختلفة.

وقد تم بعد انتهاء فعاليات التوقيع تكريم عدد من ذوى الهمم الذين حصلوا على شهادات محو الأمية من خلال مشروعى تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية وتم تنفيذهما بالتعاون مع جمعية الطريق وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بمركز أطسا وتم من خلالهما محو أمية 1600 دارس كما أتاحا ما يقرب من 43 الف يومية عمل للشباب الذي يقوم بالتدريس والإداريين بالمشروع.

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