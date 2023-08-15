الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على العمال ويحتجز 3 نساء

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق الرصاص على عدد من العمال، واحتجزت 3 نساء بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة، واقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال لاحقت العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة عامل برضوض، واحتجزت 3 نساء لعدة ساعات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كل من رمانة، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفيرت، والهاشمية الحفيرة.

كما شنت حملة تفتيش واسعة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، وكثفت تواجدها العسكري في محيط يعبد.