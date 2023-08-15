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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلميع أوراقه .. ماذا قالت المخابرات البريطانية اليوم عن قديروف؟

قديروف وبوتين
قديروف وبوتين

قال آخر تحديث استخباراتي يومي من وزارة الدفاع البريطانية يتعلق بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف، إنه يسعى لتسليط الضوء على جهود كتيبة فوستوك-أخمات الشيشانية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتعمل كتيبة فوستوك أخمات، في قطاع أوريكيف المتحارب عليه بشدة في منطقة زابورويجييا.

ويشير التقرير، إلى أن القوات الشيشانية تشكل عنصرًا صغيرًا نسبيًا ولكن بارزًا من القوات الروسية في أوكرانيا.

ويضيف التقرير: " يعمل قديروف على إبراز عمل وحداته العسكرية، لتأكيد موالاته لبوتين".

يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون إن موسكو شنت هجوما جويا كبيرا على منطقة لفيف غرب أوكرانيا ومنطقة فولين الشمالية الغربية ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال يوري بوهوليايكو ، حاكم منطقة فولين التي تعتبر لوتسك مركزًا إداريًا لها ، على تطبيق المراسلة تيليجرام ، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بينما غادر البعض الأخر مستشفى في لوتسك.

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