أم وابنتها.. إصابة سيدتين في إنهيار سقف عقار وسط الإسكندرية

أصيبت سيدتان في حادث انهيار سقف عقار قديم بشارع بن ملاعب، بمنطقة الحضرة القبلية التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من حي وسط يفيد بوجود انهيار لأجزاء من منزل بشارع بن ملاعب بالحضرة قبلي، وعل الفور توجهت المعنية بحي وسط رفقة سيارات الإسعاف، لتفقد موقع البلاغ.

وقالت عزة سعد رئيس حي وسط، في تصريحات لموقع صد البلد، إن الانهيار كان لسقف العقار، وليس انهيار العقار بالكامل، وجاري حصر الضحايا والمصابين، حيث تبين مبدئيًا إصابة سيدتين بالعقار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.