بعد محاضرات استمرت 10 سنوات.. الجامع الأزهر يختتم غدا شرح كتاب "فتح المغيث"

يختتم الأزهر الشريف، غدا الأربعاء، شرح كتاب «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السَّخاوي، بعد 240 محاضرةً طيلةَ 10 سنوات.

ويتولى شرح المحاضرة الأخيرة، الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويتضمن برنامج المجلس الحديثي، لختم كتاب "فتخ المغيث" للإمام السخاوي، افتتاحية لتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية للدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

كما سيتم إجازة الحاضرين وختم المجلس الحديثي، وقراءة خواتيم كتاب "فتح المغيث" للإمام السخاوي، مع الدكتور أحمد معبد عبد الكريم.

كما يلقي الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، كلمة عن جهود أروقة الجامع الأزهر في القاهرة والمحافظات، وكذلك كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.