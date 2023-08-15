بسبب إعصار لان.. إجلاء 237 ألف شخص في اليابان

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال تحذيرات بالإخلاء إلى أكثر من 237 ألف شخص في 11 محافظة يابانية بسبب إعصار لان.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية، إصابة 26 شخصًا على الأقل نتيجة الإعصار.

ويعاني السكان على طول سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ من تساقط أمطار غزيرة حيث يقترب إعصار "لان" من أراضي اليابان، ما دفع السلطات للتحذير من انزلاقات للتربة وفيضانات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، يتوقع بأن يضرب الإعصار "لان" جزيرة هونشو الرئيسية في وقت مبكر الثلاثاء وأن يؤدي إلى تساقط 40 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21,00 بتوقيت جرينتش الإثنين) في بعض المناطق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

من المتوقع أن يؤثر إعصار لان على غرب وشرق اليابان حتى 16 أغسطس.