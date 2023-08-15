حكم بالإعدام.. ذعر في أمريكا بسبب قرار أوكراني كارثي

قال الإعلامي الأمريكي، جارلاند نيكسون، إن جنود الجيش هم مجرد علف للمدافع بالنسبة للحكومة الأوكرانية، حيث ترسلهم لاداء مهام فاشلة عمدًا.

وقال نيكسون، على قناته على منصة “يوتيوب”: “هذا ليس هجوما مضادا، هذا هجوم كاميكازي. يرسل قادة أوكرانيا جنودا إلى الجبهة، وهم يعلمون أن فرص البقاء على قيد الحياة معدومة".

وشدد على أن |حكومة أوكرانيا دمية، فهي لا تهتم بمصالح بلدها، لكنها تخدم مصلحة واشنطن”.

واضاف: “يدرك القادة الأوكرانيون مدى جودة الدفاع الروسي: حقول الألغام والمدفعية والأشخاص المدربون.. ولكنهم ما زالوا يرسلون الأوكرانيين الساذجين إلى الجبهة”.

وأوضح نيكسون: "حكم على الجنود بالإعدام".