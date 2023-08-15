بتكلفة 17.5 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتابع نسب الإنجاز بمشروع سوق بهيج

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالي تكلفة ١٧.٥ مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وخلال الجولة، قال اللواء محمد الشريف إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم إنشاء هذا سوق الحضاري المتكامل ليخدم جميع أهالينا بقري برج العرب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطني الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع في شهر نوفمبر المقبل حيث تم الإنجاز بنسبة ٣٠%، مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة ٢٥٠٠ متر ويضم ٣١ محل بالاضافة إلى مسجد ومبني إداري، ويأتي استكمالا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية لخدمة المواطنين.

حضر الجولة، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد بيومي العربي رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة، واللواء رضا الحسيني رئيس قطاع الاسكندرية واللواء هشام سعد نائب رئيس قطاع الاسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.