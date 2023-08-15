لنشر صحيح الدين.. وزير الأوقاف: علينا بذل أقصى جهد للطلاب الوافدين

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء احتفالية الأزهر الشريف بتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

حضر الاحتفالية، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين وكبار الكتاب والإعلاميين.

وفي كلمته هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطلاب الوافدين على ما حققوه، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، لأن كل موفد من الموفدين يؤدي دورًا عظيمًا في حمل صحيح الدين، بل قد يفوق الطلاب الوافدون من يوفد إلى بلادهم، لأن هذا الطالب ملم بعادات قومه وتقاليدهم، وسيعيش بينهم ناشرا لما تعلمه في الأزهر الشريف، وهذا يجعلنا نبذل أقصى جهد واهتمام بهؤلاء الوافدين، من خلال الأنشطة الصفية والأنشطة غير الصفية، التي تسهم في بناء وصقل قدرات الطالب.