هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

تكمن أهمية معرفة من هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة في مساعدتهم في اتخاذ الحذر والاحتياطات اللازمة أكثر من الأول

و فقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نكشف لكم من هو المعرض لخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض الكلى المزمن و أنت أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن إذا كنت:

مصابة بداء السكري.

تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

مصاب بأمراض القلب.

لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى.

لديك بنية أو حجم كلوي غير طبيعي.

تجاوزت الستين من العمر.

لديك تاريخ طويل في تناول مسكنات الألم NSAID (العقاقير المضادة للالتهابات) .

يتضمن ذلك المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) وبعض مسكنات الألم الموصوفة.

