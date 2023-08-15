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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشأن الصيني: بكين تعتبر قمة كامب ديفيد صورية.. وتهدف لمطامع أمريكية

اليابان وكوريا الجنوبية
اليابان وكوريا الجنوبية

قال الدكتور جاد رعد الخبير في الشأن الصيني، إن الصين ترى قمة كامب ديفيد بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية هي قمة صورية تهدف إلى مطامع أمريكية وليس لشيء فيه خير لطوكيو وسيول.

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من شنجيانج مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مبعوث حكومي ياباني في الصين يناقش تسويات كبيرة مع بكين، حيث توقفت اليابان عن سكب المياه الملوثة نوويا في البحر بسبب هذه التسويات.


ولفت إلى أن هذه القمة لو كانت للتقارب بين اليابان وكوريا فكانت ستعقد في جزيرة دوكدو رمز النزاع بين البلدين، وليس منتجع كامب ديفيد، إذن في الحقيقة ليس الهدف تقارب كوري ياباني، لكن مصالح أمريكية يقدمها بايدن للناخبين ويقول انظروا ماذا فعلت.

وذكر أن حلقة استراليا في التحالف الذي تقوده أمريكا في الباسيفيك انهارت، حيث تراجعت أستراليا عن كل ما اتفقت عليه مع أمريكا، فاضطرت واشنطن لتعويضها بهذا التقارب الكوري الياباني.

 

الإعلامية إيمان الحويزي اليابان وكوريا الجنوبية أمريكا واليابان برنامج مطروح للنقاش شاشة القاهرة الإخبارية كوريا الجنوبية كامب ديفيد

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