المدير الفني للتنس بوادي دجلة يتحدث عن سر تفوق الفريق وخطة المرحلة المقبلة |حوار

يعد فريق وادي دجلة للتنس من أنجح الفرق خلال الفترة الحالية وهو ما أدي إلى تتويج عدد من الفرق في المراحل العمرية المختلفة ببطولة الدوري.

وحرص موقع صدي البلد علي إجراء حوار مع المدرب عمر هدايت المدير الفني لفريق التنس بوادي دجلة، حول سبب تفوق فرق التنس بالنادي.

متي نستطيع تحقيق ميدالية اولمبية في التنس؟

الشىء المبشر حاليا أنه أصبح بإمكان أي لاعب ولاعبة المشاركه سويا في الأولمبياد لكن من الصعب حاليا تحقيق ميدالية حيث أنه يجب أن يتواجد ٤ أو ٥ لاعبين في ال ١٠٠ الاوائل علي مستوي العالم ثم عقب ذلك يتم التفكير في تحقيق ميدالية أولمبية.

هل تري ان مستوي مصر تطور في لعبة التنس مؤخرا؟

مستوي مصر في مرحلة التطوير حاليا والأمثلة كثيرة مثل ميار شريف ومحمد صفوت، وهناك العديد من اللاعبين المصريين تأهلوا في المراحل السنية المختلفة لبطولات كأس العالم

ما هي خططكم القادمة؟

خطة وادي دجله حاليا هي تطوير البرامج التدريبية لأنه كلما زادت قاعدة اللاعبين المميزين زادت فرص تحقيق بطولات، والأمور حاليا تسير بخطى جيدهة.

ما سر تفوق التنس في وادي دجلة والتتويج بالدوري؟

توفيق ربنا اولا ثم العمل الجاد في النادي فنحن طوال الوقت نعمل على تطوير البرامج التدريبية والمدربين، ووادي دجله دائما يبحث عن تقديم الأفضل

وجود لاعب بحجم محمد صفوت أول لاعب مصري يشارك في الاولمبياد هل يمثل دفعة للفريق؟

وجود محمد صفوت يؤثر إيجابيا علي اللاعبين صغار السن حيث أنه المثل الأعلي لجميع لاعبي التنس ووجوده يمثل اضافة ودفعة قوية للاعبين.