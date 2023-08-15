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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

علق السيد عطا المشرف على تنسيق الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي،على فتح باب التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اليوم.

 

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وقال السيد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  التنسيق إلكتروني  بشكل كامل ويمكن أن يقوم الطالب بتسجيل الرغبات على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة تنسيق المرحلة ".

 

 وأضاف السيد عطا :"  لدينا معامل مجهزة في الجامعات المصرية لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات في الجامعات المصرية وهناك مرشدين يساعدون الطلاب في تسجيل الرغبات ".

 

 وتابع السيد عطا :" أنصح الطلاب بتلافي خطأ شائع فعلى الطالب كتابة كافة الكليات المتاحة في القطاع الذي يرغب الطالب الالتحاق به "، مضيا:" لو الطالب عايز يدخل تجارة يكتب كل كليات التجارة على مستوى الجمهورية".

 

 وأكمل السيد عطا :" خلال فترة تنسيق المرحلة الثانية يمكن أن يعدل الطالب رغباته طوال فترة المرحلة الثانية "، مضيفا:" بعد إعلان نتيجة المرحلة الثاية يتم الإعلان عن مرحلة تقليل الاغتراب بنسبة 10 % من عدد الطلاب والأعلى مجموعا من الطلاب ".

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