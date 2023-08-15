تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تعرف على الكليات المتاحة بالتفصيل

تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، انطلق اليوم الثلاثاء والتي سوف تستمر خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية بحد أدنى 250 للشعب العلمية و238 للشعبة الأدبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمى

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم، حيث أوضح درجات القبول في تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم.

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 91.34%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 90.12%، وكان يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الراهنة عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 ودرجات القبول في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي



وأعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي بدرجات الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، وسجلت كلية ألسن جامعة كفر الشيخ أعلى الدرجات المعلنة بالحد الأدنى 368 درجة بالنسبة المئوية 89.75%، بينما جاءت أقل كلية في كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي، كلية تربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور الحد الأدنى 289.5 بالنسبة المئوية 70.60%.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية



وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه يوجد أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية سواء الهندسية أو العلمية علوم، ومن ضمن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية علوم تتوافر كليات الطب البيطري والتمريض، أما طلاب الشعبة الهندسية فهناك أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة لأماكن شاغرة تقبل من الشعبتين في كليات الألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

أسماء الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية



المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث