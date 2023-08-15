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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حصول أستاذ بجامعة عين شمس على جائزة أفضل الرؤى الفلسفية من جمعية تربويات الرياضيات 2023

صدى البلد

حصل الدكتور محمد أمين المفتى أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق ، وعضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة  على جائزة أفضل الرؤى الفلسفية من الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 2023  وذلك خلال المؤتمر العلمي الرابع عشر لتعليم الرياضيات وتعلمها  (الدولي الرابع) بعنوان" تعليم الرياضيات وتعلمها: رؤى فلسفية ونماذج  تطبيقية".

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ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات   تهتم بشئون تعليم وتعلم الرياضيات ونشر البحوث العلمية في تخصص المناهج وطرق تدريس الرياضيات  بجمهورية مصر العربية والعالم العربي.

هذا وقد شغل الدكتور محمد أمين المفتى  العديد من المناصب ، حيث رأس سيادته لجنة التربية وعلم النفس بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية وعضوية لجنة تطوير كليات التربية بوزارة التعليم العالى ورئاسة وعضوية  اللجان العلمية الدائمة للترقيات لوظائف الأساتذة ورئاسة اللجان العلمية الدائمة للترقيات لوظائف الأساتذة المساعدين للعديد من الدورات البحوث والمؤلفات والتراجم:

وله العديد من البحوث في فاعلية التدريس- سلوك التدريس- مناهج البحث التربوى-تنمية أنواع التفكير  والمؤلفات  الجامعية ،والكتب المترجمة فى  مجال المناهج وطرق التدريس .

وتتمنى إدارة الجامعة مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهوده العلميه المتميزة ، ومما يستحق الإشادة  أن قيادة جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بعلمائها وروادها  وتعمل على تشجيعهم  و تعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية على جميع المجالات.
وتتمنى الإدارة الجامعية له دوام التميز والتألق، تقديرًا للجهود العلمية المتميزة التي قدمها. 

ومن المعلوم الدور الكبير الذي توليه قيادة جامعة عين شمس لعلمائها وروادها.  حيث تعمل الجامعة جاهدة على تشجيعهم وتعزيز روح التفوق الأكاديمي والإبداع والبحث العلمي في مختلف المجالات، تحقيقًا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة. ومن خلال جهودها المستمرة، تسعى الجامعة لتحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية عبر مختلف المجالات العلمية، مع التركيز على تحقيق الريادة والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي.

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