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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلق الفوج الثالث لمعسكر إعداد القيادات الطلابية في الفترة من ٥ أغسطس وحتى ٩ أغسطس بمدينة الإسكندرية وذلك  في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي و الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم. 
 
بمشاركة ١٣٠ طالبا و طالبة من مختلف كليات الجامعة هذا وقد تم تدريب الطلاب علي المهارات الآتية إدارة المشروعات ،مهارات التفاوض
، تحليل الشخصيات ،مقدمة عن سوق العمل ،الاتحادات الطلابية و اللائحة المالية و الإدارية ،Servant leadership

وقام بإلقاء المحاضرات المحاضرين دكتور محمد السعيد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الزراعة ،  احمد خالد ،  محمد جلال ،  احمد عاطف .


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب. 
 

وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر ، الدكتور. ممدوح عبد العليم رائد الاسرة بكلية التجارة ومشرف الفوج الثالث ،ا.د سامح عوض الله أستاذ الإعلام بكلية الطفولة و ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ا. ماهيتاب مجدي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية. 


يأتي الفوج الثالث استكمالا للأفواج السابقة والتي تبرز الدور الذي تقوم به جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرفع وعي الطلاب واكسابهم المهارات اللازمة لافراز جيل جديد قادر على مواجهه التحديات.
وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المستفدين بلغ ٤٥٠ طالبا وطالبة.

أسرة طلاب من أجل مصر إدارة المشروعات الاتحادات الطلابية Jobs Education

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