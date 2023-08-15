95% للفني الصحي 85% للتجارة.. 97.5 % للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023



تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات ادارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%

خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2022

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا :

تمریض دمنهور

تمريض المنصورة

تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تربية نوعية جنوب الوادي

تمريض الزقازيق

تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

تربية نوعية طنطا

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الإسكندرية

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض دمياط

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض جنوب الوادي

خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

كليات الدبلومات الفنية 2023



- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.