عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الابتكار بجامعة عين شمس يستقبل زيارة "جامعة الطفل"

مركز الإبتكار وريادة
مركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس

استقبل مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس اليوم فعاليات زيارة جامعة الطفل حيث تم استضافة  ٧٠ طفلًا، وذلك تحت رعاية د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، د. ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت اشراف د. نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس وبحضور د.وئام محمود نائب مدير مركز  الابتكار و ريادة الأعمال وبتنسيق ‏فريق إدارة المنح والمشروعات. بالتعاون مع د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، د. إسلام عدلي المسؤول عن الأنشطة الطلابية بمركز الابتكار وريادة الأعمال. وبالتنسيق مع طلاب مشروع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس ASU-iClub

txt

95% للفني الصحي 85% للتجارة.. 97.5 % للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

txt

انطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

بدأت  الزيارة بكلمة تعريفية للأطفال   من د. وئام محمود عن الإبتكار وريادة الأعمال ورؤية جامعة عين شمس في نشر هذه الثقافة ودورها الفعال في إنشاء جيل واعي قادر علي بناء الدولة المصرية. 
وتطرقت د.وئام خلالها  لمفاهيم عديدة والفرق بينها لمساعدة  الأطفال   على استيعابها كمفهوم  "المبتكر " و" المخترع"    مستشهدة بأمثلة ونماذج من المخترعين كأحمد زويل و اينشتاين وهما مخترعان ساعدا العالم فى استحداث علوم غير موجودة واكتشاف اكوان وازمان مختلفة .

وأوضحت د.وئام محمود  الفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال بشكل مبسط للأطفال المشاركين  وأن رائد الأعمال هو من يمتلك فكرة لشركة ناشئة يمكن من خلالها تسهيل الحياة وعرفت الأطفال على نماذج الأعمال وتحديد المشكلات وتطوير حلولها وطرق تمثيل هذه الحلول وصياغتها على الورق .

وصرحت د.نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ان فعاليات   جامعة الطفل الممتدة خلال  شهرى أغسطس وسبتمبر  تعد استئنافا للمرحله السادسة  

وأضافت أن اداره المنح والمشروعات قامت بتخصيص مدرج كليه العلوم لتسليم واستلام الأطفال المشاركين في الفعاليات  وذلك حرصا على سلامة  الأطفال وتسهيل الإجراءات .

ثم تم عمل ورش تطبيقية للأطفال بواسطة طلاب مشروع نوادي الابتكار وريادة الأعمال ASU-iClub وهم الطالب يوسف سامح بدران والطالب مصطفي أشرف والطالب عبد الرحمن بهدف توعية طلاب جامعة الطفل وتنمية مهارتهم في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي واكتشاف المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

كما اهتمت هذه الورش بتقديم طرق للأطفال بكيفية تحويل أفكارهم الي مشاريع صغيرة بتحديد الفرص والأهداف والخطوات اللازمة لتحقيقها واستخدام أفكارهم الإبداعية وتطوير مهارات حل المشكلات المستقلة وهذه المهارات ضرورية لحث الأطفال على الابتكار وتأهيلهم لسوق العمل.

كما كانت الألعاب الترفيهية جزءًا من أنشطة الورشة، حيث تهدف هذه الألعاب لتعليم الأطفال وتوصيل المعلومات بشكل مبسط.

مركز الإبتكار وريادة الاعمال  بجامعة عين شمس
مركز الإبتكار وريادة الاعمال  بجامعة عين شمس
مركز الإبتكار وريادة الاعمال  بجامعة عين شمس
مركز الإبتكار وريادة الاعمال  بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

95% للفني الصحي 85% للتجارة.. 97.5 % للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

انطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

أخبار التعليم ...91.37% للطب 90.97% للأسنان و89.5% للصيدلة.. رسميا نتيجة المرحلة الأولى علمي علوم.. ارتفاع الحدود الدنيا للكليات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

خبير يطالب بوضع خطة زمنية للجامعات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

خبراء يطالبون بضرورة وضع خطة زمنية للجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030.. وبرامج مميزة بـ عين شمس

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. الطب بين 91.5% و92% والأسنان 91% والصيدلة 89.5%

لأول مرة.. عين شمس تحصد الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بتونس

ترشيحاتنا

انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

ميكب أرتيست تقرر العمل للمنتقبات فقط: سألت وقالولي حرام

تأمين الغذاء ومواجهة الأسعار.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أكبر أزمتين تواجهان المصريين

فيضانات وانهيارات.. الهند تبحث عن ناجين بعد الكارثة ومقتل 60 شخصا

صدى البلد يكشف عن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ