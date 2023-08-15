مركز الابتكار بجامعة عين شمس يستقبل زيارة "جامعة الطفل"

استقبل مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس اليوم فعاليات زيارة جامعة الطفل حيث تم استضافة ٧٠ طفلًا، وذلك تحت رعاية د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، د. ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت اشراف د. نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس وبحضور د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال وبتنسيق ‏فريق إدارة المنح والمشروعات. بالتعاون مع د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، د. إسلام عدلي المسؤول عن الأنشطة الطلابية بمركز الابتكار وريادة الأعمال. وبالتنسيق مع طلاب مشروع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس ASU-iClub

بدأت الزيارة بكلمة تعريفية للأطفال من د. وئام محمود عن الإبتكار وريادة الأعمال ورؤية جامعة عين شمس في نشر هذه الثقافة ودورها الفعال في إنشاء جيل واعي قادر علي بناء الدولة المصرية.

وتطرقت د.وئام خلالها لمفاهيم عديدة والفرق بينها لمساعدة الأطفال على استيعابها كمفهوم "المبتكر " و" المخترع" مستشهدة بأمثلة ونماذج من المخترعين كأحمد زويل و اينشتاين وهما مخترعان ساعدا العالم فى استحداث علوم غير موجودة واكتشاف اكوان وازمان مختلفة .

وأوضحت د.وئام محمود الفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال بشكل مبسط للأطفال المشاركين وأن رائد الأعمال هو من يمتلك فكرة لشركة ناشئة يمكن من خلالها تسهيل الحياة وعرفت الأطفال على نماذج الأعمال وتحديد المشكلات وتطوير حلولها وطرق تمثيل هذه الحلول وصياغتها على الورق .

وصرحت د.نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ان فعاليات جامعة الطفل الممتدة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر تعد استئنافا للمرحله السادسة

وأضافت أن اداره المنح والمشروعات قامت بتخصيص مدرج كليه العلوم لتسليم واستلام الأطفال المشاركين في الفعاليات وذلك حرصا على سلامة الأطفال وتسهيل الإجراءات .

ثم تم عمل ورش تطبيقية للأطفال بواسطة طلاب مشروع نوادي الابتكار وريادة الأعمال ASU-iClub وهم الطالب يوسف سامح بدران والطالب مصطفي أشرف والطالب عبد الرحمن بهدف توعية طلاب جامعة الطفل وتنمية مهارتهم في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي واكتشاف المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

كما اهتمت هذه الورش بتقديم طرق للأطفال بكيفية تحويل أفكارهم الي مشاريع صغيرة بتحديد الفرص والأهداف والخطوات اللازمة لتحقيقها واستخدام أفكارهم الإبداعية وتطوير مهارات حل المشكلات المستقلة وهذه المهارات ضرورية لحث الأطفال على الابتكار وتأهيلهم لسوق العمل.

كما كانت الألعاب الترفيهية جزءًا من أنشطة الورشة، حيث تهدف هذه الألعاب لتعليم الأطفال وتوصيل المعلومات بشكل مبسط.

مركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس

مركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس

مركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس