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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبراء يطالبون بضرورة وضع خطة زمنية للجامعات المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .. برامج مميزة بـ عين شمس

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

خبراء يطالبون بضرورة وضع خطة زمنية للجامعات المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

 يؤكدون على اهتمام الدولة باستحداث برامج جديدة بالكليات 

تقدم الجامعات حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية... الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز ، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن عن قبول دفعة جديدة

يعلن القسم المصري الفرنسي( الشعبة الفرنسية ) بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة وخريجي المدارس الدولية الحاصلين على شهاده IG ،Bac ، علما بأن الدراسة في القسم باللغات الثلاث( الفرنسية  - العربية والإنجليزية ) ومدة الدراسة 4 سنوات.

ويتم تدريس المقررات الفرنسية بواسطة نخبة من أساتذة القانون الفرنسيين من كلية الحقوق جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا، وتدرس المقررات العربية والإنجليزية من خلال نخبة من أساتذة القانون المصريين بكلية الحقوق جامعه عين شمس.

يتم تدريب الطلاب خلال فتره الدراسة على المحكمة التدريبية ونماذج المحاكاة الافتراضية حتى يكونوا مؤهلين بعد تخرجهم للالتحاق بالهيئات القضائية والنيابية والعمل بمكاتب المحاماة المصرية والدولية.

ويحصل الطالب بعد إتمام دراسته على شهادتين شهادة  ليسانس الحقوق من جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا وشهادة الحقوق ( الشعبة الفرنسية )  جامعة عين شمس.

كما يمكن للخريج استكمال دراسته (الماجستير والدكتوراة) جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا ويحق للطالب المتفوق الحصول على منحة لدراسة الماجستير بجامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا.

ويمكن للطلاب مواصلة دراستهم العليا بماجستير القانون العام للأعمال والذي يتم من خلال جامعه مولان ليون 3 بفرنسا وتكون الدراسة في الشعبة الفرنسية بكليه الحقوق جامعه عين شمس.


كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

 

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس  تطرح 6 برامج  لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية :


١- الذكاء الأصطناعي  
٢- الأمن السيبرانى
٣- الوسائط المتعددة الرقمية 
٤- هندسة البرمجيات 
٥- تقنية المعلومات الحيوية 
٦- حوسبة الروبوتات

 

8 برنامج دراسية متميزة بـ آثار عين شمس

أعلنت كلية الاثار جامعة عين شمس عن 8 برنامج دراسية متميزة بآثار عين شمس وهى:
1- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري        

 2(برنامج بيني مع كلية الهندسة)
Architectural Heritage Restoration and Conservation Program
 

3- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية       

 4 (برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات) 
Archaeological and Heritage Information Systems Program
5- برنامج الآثار الحيوية                               

6 (برنامج بيني مع كلية العلوم)
Bioarchaeology Program
بالإضافة الى البرامج السابق بدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي 2021-2022م وهي:
7- علوم الآثار والحفائر.  Archaeology and Excavation
8- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.  Museum and Archaeological Site

 6 برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  بكلية العلوم

 

كما أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن 6 برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  بعلوم عين شمس وهى برامج :

1 برنامج جيوفيزياء البترول

2 التكنولوچيا الحيوية التطبيقية

3 برنامج المواد وعلوم النانو

4 الميكروبيوچيا التطبيقية والتحليلية

5 برنامج كيمياء البترول والغاز والكيمياء الصناعية

6برنامج صحة البيئة وادارتها

وهذه البرامج المتميزة تتيح للطلاب فرصة دراسة العلوم الحديثة التي تواكب احدث ما وصل اليه العلم في مجالات عدة مما يفتح لهم آفاق جديدة وفرص عمل متميزة.


11 برنامجا مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية بهندسة عين شمس

وتتمثل تلك البرامج بنظام الساعات المعتمدة في :

هندسة البناء والتشييد

هندسة المـــواد

الـطـاقـة والطاقة المتجددة

هندسة نظم الاتصالات

هندسة التصنيع

برنامج تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى

برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات،

برنامج هندسة الميكاترونيات

 

وفي  هذا الإطار أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن درجات النجاح فى الثانوية العامة للعام الماضي وجاءت متراجعة والتي عبرت عن قدرات حقيقية يمتلكها الطلاب، ولا تعبر عن تفوق وهمي، لأنها اعتمدت على قياس الفهم والتطبيق والتحليل.

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أنه يوجد  إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلي مستوي الجامعات المصرية مثال  أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج  أن سوق العمل يتطلب  لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

وتابع شحاتة حديثه عن متطلبات سوق العمل  أن يكون اختيار التخصص اذي يدرسه الطالب  بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمة جديدة .

وأوضح ،  إن تأهيل الطلاب يبدأ من المراحل الاولي في التعليم واكتشاف ميول الطالب لتنافس في  سوق العمل.

وشدد أستاذ المناهج ، على وضع خطة زمنية للجامعات المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ومنها استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل  ولمواكبة التطور التكنولوجي.

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