أخبار التعليم ...91.37% للطب 90.97% للأسنان و89.5% للصيدلة.. رسميا نتيجة المرحلة الأولى علمي علوم.. ارتفاع الحدود الدنيا للكليات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في التربية وتكنولوجيا المعلومات

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، بزيارة الجامعة العربية المفتوحة في مصر ، لبحث تعزيز أوجه التعاون في المجالات التربوية الخاصة بطلاب الدراسات العليا والمعلمين، وكذلك دعم الوزارة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات.

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس.

91.37% للطب 90.97% للأسنان و89.5% للصيدلة .. رسميا نتيجة المرحلة الأولى علمي علوم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالجامعات لكليات الطب البشري 91.37 والحد الادني لكليات طب الأسنان 90.97% و للصيدلة 89%.5 لشعبة علمي علوم.



لأول مرة.. عين شمس تحصد الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بتونس

حصد منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس ، لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ، ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي ).

وزير التعليم العالي: 85% الحد الأدنى للهندسة بتنسيق الجامعات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى 85% لكليات الهندسة لشعبة علمي رياضة بالإضافة لعدد من الأماكن الشاغرة بكليات القمة .

86.46 % سياسة واقتصاد و إعلام 83.65 % رسميا تنسيق الكليات أدبي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لكليات للشعبة الأدبية 86.46% سياسة واقتصاد و إعلام 83.65 %.

ارتفاع الحدود الدنيا للكليات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.