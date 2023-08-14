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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لأول مرة.. عين شمس تحصد الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بتونس

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

حصد منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس ، لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ، ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي ).

هذا وقد حصل العرض على الجوائز الاتية
١_ جائزة أفضل سينوغرافيا لبو بكر الشريف
٢_ جائزة افضل اخراج للمخرج محمود حسن حجاج
٣_ جائزة افضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل
٤_ جائزة تشجعية في التمثيل للطالبه رموندا زخاري
٥_ الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي وهذه الجائزة هي الاولى من نوعها التي تحصل عليها الجامعة ضمن المسابقات والمهرجانات الدولية

وقد تشكل الوفد المشارك من أ.د حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ومشرف الوفد وأ. طارق احمد القائم بعمل مدير الادارة العامة لرعاية الشباب و أ. مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني وأ. عبد الفضيل كمال مشرف الطلبة
وكانت لجنة الاختيار بالمهرجان قد اختارت عرض جامعة عين شمس ليشارك فى المهرجان ممثلا عن مصر حيث تعتبر هذه المشاركة هي المشاركة الرابعة لجامعة عين شمس
حيث شاركت للمرة الاولى عام ١٩٩٧ بالعرض المسرحي ( على جناح التبريزي وتابعه قفه )من اخراج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون الان وقد حصل العرض على جائزة البحث في التراث
وشاركت الجامعة للمرة الثانية في عام ٢٠٠٣ بالعرض المسرحي (اللعبة ) المأخوذ عن النص المسرحي حرية المدينة لبرين فريل ومن اخراج محسن رزق أحد اكبر مخرجي مصر وقد حصل العرض على جائزة افضل اخراج.

وفي عام ٢٠٠٩ شاركت الجامعة بالعرض المسرحي "الملك لير" لوليم شكسبير واخراج المخرج الكبير تامر كرم وقد شارك النجم الكوميدي مصطفى خاطر بعرض الملك لير ليحصل العرض على جائزة افضل اخراج لتامر كرم وجائزة افضل ممثله دور تاني.

واليوم ولأول مرة في تاريخ جامعة عين شمس تحصل على الجائزة الكبرى في الدورة ١٩ وهي افضل عرض مسرحي
وعدد اربع جوائز اخري ما بين التمثيل والاخراج والسنوغرافيا .

هذا وقد قامت إدارة المهرجان بتكريم أ. د. حاتم ربيع رئيس وفد جامعة عين شمس ممثل مصر والذي تقدم بأسمى آيات الشكر للاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وراعي الانشطة الطلابية على الدعم الكبير للبعثة وعلى الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط المسرحي لكي يصلوا الى هذه المكانه الفنية التي من شأنها رفع اسم جامعة عين شمس عاليا بين مصاف الجامعات المصرية والعربية مشيرا الى ان حصول الجامعة على الجائزة ليس تكريم لجامعة عين شمس فحسب بل هو تكريم لإسم جمهورية مصر العربية.

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