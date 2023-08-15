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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة الاختبارات الإلكترونية في زيارة لجامعة عين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 استقبلت صباح اليوم الدكتورة  غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس لجنة الاختبارات الإلكترونية وذلك للوقوف على آخر التطورات و توافر كافة التجهيزات اللازمة لإتمام الاختبارات الإلكترونية بأعلى مستويات الكفاءة التقنية.

 

وذلك بحضور الدكتورة  منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة،  أ.د ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية ، ا.د. مجدي شعبان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وفي بداية اللقاء رحبت أ.د غادة فاروق بالسادة الضيوف في رحاب جامعه عين شمس مؤكدة على أهمية العمل وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي، وما اتخذته جامعة عين شمس، من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.


وأكدت أ.د منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة على ان الاختبارات الإلكترونية تأتي كأول خطوة لتحقيق رؤية جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب تحت رئاسة ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرقمنة منظومة القياس والتقويم والعملية الامتحانية استعداداً لتفعيل بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني بجميع كليات الجامعة.


هذا وقد أجرت اللجنة جولة في معامل الاختبارات الإلكترونية بكليات الإعلام والعلوم والآداب والصالة المغطاة ومبنى I HUB.

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