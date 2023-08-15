"جوائز عين شمس" يلتقي في اجتماعه الخامس والأربعين مع الحاصلين على جوائز مرموقة

واصل مكتب جوائز الجامعة اجتماعاته وعقد اجتماعه الخامس والأربعين للحاصلين على جوائز الجامعة ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 14 أغسطس 2023؛ وذلك تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أ. د. رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.



واستضاف مكتب الجوائز الأستاذة الدكتورة إجلال اسماعيل محرم حلمي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة والحاصلة على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2022، وكذلك استضاف مكتب الجوائز الباحثة هدير محمود عبد الحفيظ جاد المدرس المساعد بقسم الرياضيات بكلية التربية بالجامعة والحاصلة على جائزة الأستاذ الدكتور عبد الشافي عبادة لأحسن رسالة ماجستير في مجال الرياضيات التطبيقية والممنوحة من جمعية الرياضيات المصرية على مستوى الجامعات المصرية للعام 2023. والتى نشرت منها أربعة أبحاث دولية تحت إشراف أساتذتها.



وتجدر الإشارة ألى أن أ.د. إجلال لها العديد من الأبحاث العلمية محليا ودوليا بما يقرب من 20 بحثا الى جانب المؤلفات للعديد من الكتب وفصول من كتاب الى جانب الإشراف العلمي على ما يقرب من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه والمشاركة فيما يقرب من 26 مؤتمرا محليا وإقليمياء وعالمياـ وقد حصلت سيادتها على العديد من مظاهر التقدير العلمي والقومي بالداخل والخارج وتعتبر سيادتها خبيرا اجتماعا في العديد من قضايا المرأة والأسرة والشباب.



وقد حصلت أ. هدير (مناصفة) على جائزة أحسن رسالة ماجستير نظرا لأهمية الرسالة من حيث الموضوع والتناول وأهميتها التطبيقية ‏حيث تقدم الرسالة صورة متكاملة لبعض المسائل الديناميكية وذلك من خلال التحليل التوبولوجي لها، وإيجاد الحلول الدورية، وكذلك إيجاد النقاط الحرجة. كما تعتبر مسائل الحركة الإهتزازية من المسائل المهمة و اللافتة للنظر في مجال الرياضيات التطبيقية ‏وبخاصة في حركة الأنظمة الميكانيكية التي يدخل في تصميمها البندول المرن، وذلك لما لها من تطبيقات هندسية عديدة مثل المضخات، وحركة واتزان السفن، وتخميد المنشآت التي تتعرض للإهتزازات الأرضية، وحركة الإنسان الآلي وأيضا في مجالات النقل المختلفة.



وقد أكد كل من سيادتهما على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم شباب الباحثين في إنجاز أبحاثهم العلمية إلى جانب مكافآت النشر الدولي ودعم المشاريع التطبيقية ، وقدم كل من سيادتهما الشكر الجزيل لإدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات في كافة المناحي.



وقدم كل من سيادتهما رسالة لشباب الباحثين للحرض على حضور السيمنارات وحضور المؤتمرات الدولية لصقل الشخصية العلمية والاستفادة من تبادل الخبرات و تحسين مهارات البحث العلمي والتغلب على العديد من التحديات العلمية التى تواجه الباحثين.



ومما يستحق الإشادة أن قيادة جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بشبابها وعلمائها وتعمل على تشجيعهم و تعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق أعلى مستويات االتميز والمنافسة على كافة المستويات العلمية.

جدير بالذكر أن إدارة الجامعة تظهر إرادة قوية في تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز، وتجسيد الريادة في ميادين متعددة من خلال الجوائز المرموقة، كما تُظهر جهودها الحثيثة للتنافس على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعكس التزامها بالمنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البيئة الأكاديمية.